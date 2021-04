Moto3 | GP Doha 2021 | risultati e ordine di arrivo | vince Acosta dopo una rimonta leggendaria

(Di domenica 4 aprile 2021) Pedroil GP didi. Il rookie compie un’impresa straordinaria,essere partito dalla pit lane.secondosecondo, e una volta raggiunto il gruppone recupera posizione su posizione. Raggiunge la testa del gruppo nell’ultimo giro e riesce a mantenerla fino alla bandiera a scacchi. Secondo Binder, terzo Antonelli. Quarta posizione per Migno, che è rimasto nelle prime posizioni per tutta la gara. Da sottolineare la prestazione di Fenati: anche l’italiano è partito dalla pit lane, per poi chiudere in 10° posizione. RIVIVI IL LIVE LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATAD’DEL GRAN PREMIO DI(PRIME 15 POSIZIONI) 12 Binder 3 ...

Gara Losail - GP- I tempi Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap Risultati non ancora disponibili. Losail - GP- Risultati Gara Clicca qui per entrare nella ...L'ordine d'arrivo del GP didi1. Acosta 2. Binder 3. Antonelli 4. MignoQuella della Moto3 in Qatar è stata una gara divisa in due. Non da un punto di vista temporale, ma strutturale. Perché c'era la gara di testa e quella del gruppo di fondo. Di solito sono quelli che ...Romano Fenati ha chiuso in decima posizione il Gran Premio di Doha, seconda prova del Campionato Mondiale Moto3 2021. Il 25enne pilota ascolano del Max Racing Team, scattato dalla pit-lane sul circuit ...