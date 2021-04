Morta l’insegnante con sintomi di trombosi, aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca (Di domenica 4 aprile 2021) Insegnante di 32 anni è Morta a Genova a distanza di 20 giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca. GENOVA – Un insegnante di 32 anni è Morta a Genova a distanza di una ventina di giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Come riportato da Il Secolo XIX, il decesso è stato constatato dai decessi nelle prime ore di domenica 4 aprile 2021. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli approfondimenti da parte degli inquirenti, ma il tempo attraversato dalla somministrazione e la morte non dovrebbe confermare una correlazione con l’iniezione del vaccino. I sintomi di trombosi Le condizioni della giovane insegnante si sono aggravate nella serata di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) Insegnante di 32 anni èa Genova a distanza di 20 giorni dalla somministrazione del. GENOVA – Un insegnante di 32 anni èa Genova a distanza di una ventina di giorni dalla somministrazione del. Come riportato da Il Secolo XIX, il decesso è stato constatato dai decessi nelle prime ore di domenica 4 aprile 2021. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli approfondimenti da parte degli inquirenti, ma il tempo attraversato dalla somministrazione e la morte non dovrebbe confermare una correlazione con l’iniezione del. IdiLe condizioni della giovane insegnante si sono aggravate nella serata di ...

Giagios2 : RT @RosellaLara19: Spiace dirlo oggi ma l'insegnante di Genova è morta. Penso alla sua famiglia che non può festeggiare la Pasqua. Troppo… - MarySpes : RT @Filomen30847137: 32 anni, una Vita davanti e un #virus che, molto probabilmente, non Le avrebbe fatto niente Libertà di scelta, SEMPRE!… - AntonellaDisal5 : Genova, è morta l’insegnante 32enne ricoverata per trombosi. Aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca - Andrea07676623 : RT @valy_s: #Covid19 L’insegnante 32ENNE ricoverata per trombosi emorragica cerebrale qualche gg dopo la VACCINAZIONE è MORTA - teresa3345 : RT @Filomen30847137: 32 anni, una Vita davanti e un #virus che, molto probabilmente, non Le avrebbe fatto niente Libertà di scelta, SEMPRE!… -

