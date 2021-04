Monica Bellucci | protagonista nel Festival “Los Angeles Italia” grazie al nuovo film

(Di domenica 4 aprile 2021) Esponente del cinemano al di fuori dei nostri confini,sarà tra le protagoniste del Los. Il prestigioso, giunto alla sua sedicesima edizione, vedrà la stellana brillare più luminosa che mai. L’attrice umbra è infatti tra le protagoniste delThe Man Who Sold His Skin, diretto dalla regista tunisina Kaouther Ben Hania. In onore della stella nostrana, la pellicola sarà proiettata all’indomani della giornata inaugurale, che sarà domenica 18 aprile. Il progetto, inoltre, rientra nella cinquina definitiva dei Premi Oscar 2021, come MigliorInternazionale., la star umbradel...

Agenzia ANSA

M arco Risi lo sceglie nel 1998 per affiancarein 'L'ultimo capodanno' . Tutto ciò grazie a Valerio Mastandrea con cui poi diventa protagonista in 'L'odore della notte'. Con l'arrivo ...La stella dibrillerà ancora una volta a Hollywood alla vigilia degli Oscar nel corso del 16.mo Los Angeles Italia Festival . L'attrice è tra le protagoniste del film 'The Man Who Sold His Skin' ...“Gli piacqui. Mi offrì un’occasione ne L’ultimo Capodanno: ‘Faresti il marito di Monica Bellucci?’ – racconta Marco Giallini – Capirai, non gli feci ripetere la frase. C’erano almeno quindici persone ...La stella di Monica Bellucci brillerà ancora una volta a Hollywood alla vigilia degli Oscar nel corso del 16.mo Los Angeles Italia Festival promosso con il Mic (Dg Cinema) e Intesa Sanpaolo. L’attrice ...