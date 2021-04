Momento magico per Simy, il gigante nigeriano è il miglior centravanti di marzo nei top 5 campionati d’Europa (Di domenica 4 aprile 2021) Con la doppietta di ieri contro il Napoli, Nwankwo Simy è salito in testa ad una speciale classifica. L’attaccante nigeriano del Crotone è, infati, il miglior centravanti nei top cinque campionati d’Europa nel mese di marzo, nessuno ha fatto meglio di lui. Simy ha realizzato ben 8 gol a marzo, superato anche Lewandowski del Bayern Monaco, fermo a 7 e Benzema che ne ha fatti 5. Simy ha segnato in tutte le partite di questo mese contro Atalanta, Torino, Lazio, Bologna e Napoli. Non si sa se questi gol eviteranno la retrocessione, ma Cosmi potrà contare sui suoi gol. Foto: Twitter Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) Con la doppietta di ieri contro il Napoli, Nwankwoè salito in testa ad una speciale classifica. L’attaccantedel Crotone è, infati, ilnei top cinquenel mese di, nessuno ha fatto meglio di lui.ha realizzato ben 8 gol a, superato anche Lewandowski del Bayern Monaco, fermo a 7 e Benzema che ne ha fatti 5.ha segnato in tutte le partite di questo mese contro Atalanta, Torino, Lazio, Bologna e Napoli. Non si sa se questi gol eviteranno la retrocessione, ma Cosmi potrà contare sui suoi gol. Foto: Twitter Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

