Moggi: “La Juventus può fare risultato mercoledì contro il Napoli” (Di domenica 4 aprile 2021) Moggi: ‘Il Napoli subisce tanto, probabilmente i bianconeri possono adattarsi bene e fare risultato Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati” su Radio 24 riguardanti la Juventus, il Napoli ed il match di campionato che si giocherà tra le sue squadre mercoledì. Queste le sue parole: SULLA Juventus “Sono finiti gli effetti speciali di Ronaldo e magari gli manca la fantasia di Dybala. La Juve gioca a sprazzi. Chiesa in questo momento è il migliore di tutti. Attualmente deve lottare per la qualificazione Champions. Non credo che il futuro di Pirlo si possa decidere mercoledì. Sono convinto che la Juventus farà una bella partita. ... Leggi su retecalcio (Di domenica 4 aprile 2021): ‘Ilsubisce tanto, probabilmente i bianconeri possono adattarsi bene eLuciano, ex dirigente della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati” su Radio 24 riguardanti la, iled il match di campionato che si giocherà tra le sue squadre. Queste le sue parole: SULLA“Sono finiti gli effetti speciali di Ronaldo e magari gli manca la fantasia di Dybala. La Juve gioca a sprazzi. Chiesa in questo momento è il migliore di tutti. Attualmente deve lottare per la qualificazione Champions. Non credo che il futuro di Pirlo si possa decidere. Sono convinto che lafarà una bella partita. ...

