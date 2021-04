MISTER DOMIZZI: “EQUILIBRIO E VOGLIA DI REAGIRE” (Di domenica 4 aprile 2021) Trentaduesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 12:30 la squadra neroverde ospita la Virtus Entella allo stadio Teghil. MISTER Maurizio DOMIZZI, che sarà al debutto, ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Domani proverò una certa emozione? Credo e spero di sì, sono una persona normale, che vuole fare questo lavoro e sono felice di iniziare questa nuova esperienza. Per adesso c’è stato veramente poco tempo ed è stato vissuto da tutti di slancio, di nervi. Facciamo al meglio la partita di domani, poi faremo ulteriori valutazioni”. “Bisogna velocemente trovare l’EQUILIBRIO tra il non sentirsi troppo tranquilli e dire ok vinciamo la prossima, ma neanche pensarsi retrocessi. In mezzo c’è un mondo da colmare, a nostro favore”. “Una reazione? Ce la attendiamo e la VOGLIAmo tutti, i ... Leggi su udine20 (Di domenica 4 aprile 2021) Trentaduesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 12:30 la squadra neroverde ospita la Virtus Entella allo stadio Teghil.Maurizio, che sarà al debutto, ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Domani proverò una certa emozione? Credo e spero di sì, sono una persona normale, che vuole fare questo lavoro e sono felice di iniziare questa nuova esperienza. Per adesso c’è stato veramente poco tempo ed è stato vissuto da tutti di slancio, di nervi. Facciamo al meglio la partita di domani, poi faremo ulteriori valutazioni”. “Bisogna velocemente trovare l’tra il non sentirsi troppo tranquilli e dire ok vinciamo la prossima, ma neanche pensarsi retrocessi. In mezzo c’è un mondo da colmare, a nostro favore”. “Una reazione? Ce la attendiamo e lamo tutti, i ...

