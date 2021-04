Milan, siamo alla decima rimonta. Theo, non c'è solo la fase offensiva... (Di domenica 4 aprile 2021) C'è una costante che trasmette molta inquietudine, al di là del risultato, quando il Milan non vince: quasi sempre gli avversari giocano partite, o buone parti di esse, in modo meraviglioso. Lilla, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 aprile 2021) C'è una costante che trasmette molta inquietudine, al di là del risultato, quando ilnon vince: quasi sempre gli avversari giocano partite, o buone parti di esse, in modo meraviglioso. Lilla, ...

Advertising

sportli26181512 : Milan, siamo alla decima rimonta. Theo, non c’è solo la fase offensiva...: Milan, siamo alla decima rimonta. Theo,… - CorriereQ : Milan, siamo alla decima rimonta. Theo, non c’è solo la fase offensiva… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Milan, il rosso e il nero: alla decima #rimonta. Theo #Hernandez, non c’è solo la fase offensiva... - Er_ninazza : @red_black_it @papavanbasten Tutti siamo qui finché indossano la maglia de milan, ma fare esperimenti nella fase cr… - Gazzetta_it : #Milan, il rosso e il nero: alla decima #rimonta. Theo #Hernandez, non c’è solo la fase offensiva... -