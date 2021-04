Milan | il fattore casa non aiuta | conquistati solo 23 punti a ‘San Siro’ | News

Advertising

ASRomaPartite : Il fatto che sia rimasta solo la Roma in Europa non è un fattore che condiziona la scelta… la volta scorsa nell’ora… - Daniele20052013 : Erlic sorpresa dello Spezia: Milan e Napoli osservano, col fattore Italiano... - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Erlic sorpresa dello #Spezia: #Milan e #Napoli osservano, col fattore Italiano... - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Erlic sorpresa dello #Spezia: #Milan e #Napoli osservano, col fattore Italiano... - sportli26181512 : Erlic sorpresa dello Spezia: Milan e Napoli osservano, col fattore Italiano...: Tra le migliori rivelazioni della s… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan fattore

Pianeta Milan

... avrà ben quattro scontri diretti contro Napoli, Atalanta,e proprio l'Inter. Il centravanti ... Altrodeterminante sarà lo stato di forma della squadra. La Juventus, ad oggi, non ha ...Nonostante con il Covid 19 non essendoci spettatori allo stadio, ilcasa - trasferta non dovrebbe incidere più di tanto, vediamo unpiù in difficoltà e che ottiene meno risultati quando ...Lo snodo cruciale è il recupero di mercoledì tra Juve e Napoli, ma resta comunque una lotta serrata per i posti che valgono la massima competizione europea. Dal Milan alla Roma, ecco chi è messo megli ...Discorso simile per Ibrahimovic che però, più che per il fattore Champions, sentirebbe di aver fallito la propria missione al Milan se non dovesse essere raggiunto l’obiettivo stabilito ad inizio ...