Milan | i rinnovi di contratto preoccupano | passa tutto dalla Champions

(Di domenica 4 aprile 2021) La qualificazione inLeague ancora in bilico complica oppure blocca ogni discorso di rinnovo in casa. I dettagli La qualificazione inLeague ancora in bilico complica oppure blocca ogni discorso di rinnovo in casa. Lo segnala Repubblica evidenziando che il quarto posto porterebbe con sé un incasso minimo garantito di 50 milioni. I casi più spinosi sono ovviamente quelli di Donnarumma e Romagnoli ma la dirigenza rossonera deve soddisfare le nuove richieste salariali di Çalhanoglu e Kessié. In questo senso, se Ibrahimovic dovesse firmare il nuovo accordo potrebbe fare da traino per i suoi compagni. Leggi su Calcionews24.com

Milan attivissimo sul calciomercato in vista della prossima stagione. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, spunta un talento dalla Premier | L'offerta. Se Ilicic potrebbe approdare in rossonero, c'è c ...I rossoneri, nell'attesa di sistemare la situazione rinnovi, in particolare quelli di Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu, starebbe studiando qualche possibile occasione di mercato. Marcelo Brozovic ...