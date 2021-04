Mi fai ses***o | Ci caliamo i pantaloni? Amici fuori controllo | la De Filippi ferma tutto | colpa di Arisa | si presenta così | Guarda

(Di domenica 4 aprile 2021) Comincia con il piede sbagliato il Serale di2021. "Merito", ovviamente, die Rudy Zerbi, i due giudici e insegnanti che in questa edizione stanno dando vita a siparietti sapidi e sopra le righe, spesso molto poco "impostati" e quasi mai "telefonati". Tutta roba di pancia, insomma. O un po' più giù, perché sabato sera Zerbi si è lasciato prendere dall'ormone impazzito e ha approcciato la collega in modo piuttosto diretto. Rosalba Pippa, questo il nome all'anagrafe della cantante abruzzese, sempre imprevedibile, si èta in studio sfoggiando un paio di fieri baffoni neri. "Con questo baffo mi fai un certo se***o", l'ha salutata Rudy creando scompiglio. Maria Dein evidente imbarazzo ha stoppato i due, temendo che la situazione potesse degenerare da un momento all'altro e visti i ...

Advertising

chiaralovss : RT @zustinexpIicit: - ha una voce stupenda (ad amici è vista male sta cosa) - scrive benissimo (ad amici si preferiscono le canzoni sul ses… - zustinexpIicit : - ha una voce stupenda (ad amici è vista male sta cosa) - scrive benissimo (ad amici si preferiscono le canzoni sul… -

Ultime Notizie dalla rete : fai ses***o

LiberoQuotidiano.it

... ma l'espressionetono intellettuale sorpassa ogni ... 'un passo avanti. Tremi nella luce. Nulla viene lasciato in te tranne il ... 'Le matin, quand l'homme etsouvenirs ne se sont pas réveillés ......molteplici esigenze degli Studenti con Esigenze Speciali (), ... vittime di abusi, calamità naturali, rifugiati politici... Condividiclic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...Un pacchetto di dati composto da oltre 500 milioni di utenze Facebook, con informazioni sensibili come email e numero di telefono, nonché la posizione, è stato diffuso gratuitamente su un popolare for ...Fedez lancia un appello al Parlamento per l'approvazione del ddl Zan contro l'omotransfobia e chiede un social bombing contro il leghista Ostellari, accusato di bloccare l'iter ...