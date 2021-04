METEO - Una improvvisa ALLUVIONE si abbatte sull'Indonesia, pesante il bilancio delle vittime: 44 morti (Di domenica 4 aprile 2021) 44 morti in Indonesia e diversi danni ingenti e una decina di feriti Stando a quanto si apprende dal sito ' notizie.tiscali.it ' la situazione sarebbe particolarmente critica sull'Isola, in ... Leggi su centrometeoitaliano (Di domenica 4 aprile 2021) 44ine diversi danni ingenti e una decina di feriti Stando a quanto si apprende dal sito ' notizie.tiscali.it ' la situazione sarebbe particolarmente critica'Isola, in ...

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO - Una improvvisa #ALLUVIONE si abbatte sull'#Indonesia, pesante il bilancio delle vittime: 44 morti - Meteoservice1 : #Allerta Meteo, è una Pasqua glaciale in Islanda: -13°C in pieno giorno, l’ondata di gelo e neve si muove verso l’E… - FabrizioCei : @MMmarco0 @meteo_italia7 Ci sarà in settimana una discesa di aria artica. È stato detto? - meteo_piemonte : La discesa di una saccatura di origine polare provoca un peggioramento delle condizioni meteorologiche sui crinali… - ilmeteoit : #Video: #ISLANDA, appare la Faccia del #DIAVOLO sul #Vulcano -