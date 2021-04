Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: maltempo in arrivo sulla Campania (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiiLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. LUNEDI 05 APRILE Nord: Giornata di pasquetta che sarà in gran parte asciutta e soleggiata, salvo più nubi in Piemonte. In nottata peggiora dalle Alpi verso la pianura con precipitazioni, anche temporalesche. Centro: Pressione in lieve aumento sulle nostre regioni. La giornata di Pasquetta trascorrerà con un cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo con nubi sparse sulla Calabria, sereno sul resto delle regioni peninsulari e più coperto in Sicilia, anche con qualche piovasco. MARTEDI 06 APRILE Nord: Giornata contraddistinta da un peggioramento del tempo, al mattino, sul Nordest con neve fino in collina in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiiL.it comunica ledel tempo sull’Italia per i. LUNEDI 05 APRILE Nord: Giornata di pasquetta che sarà in gran parte asciutta e soleggiata, salvo più nubi in Piemonte. In nottata peggiora dalle Alpi verso la pianura con precipitazioni, anche temporalesche. Centro: Pressione in lieve aumento sulle nostre regioni. La giornata di Pasquetta trascorrerà con un cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo con nubi sparseCalabria, sereno sul resto delle regioni peninsulari e più coperto in Sicilia, anche con qualche piovasco. MARTEDI 06 APRILE Nord: Giornata contraddistinta da un peggioramento del tempo, al mattino, sul Nordest con neve fino in collina in ...

