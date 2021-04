Meteo Italia al 18 aprile, forti scossoni termici e temporali (Di domenica 4 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Cogliendo l’occasione per fare a tutti voi gli auguri di una serena e felice Pasqua, andiamo ad analizzare insieme le condizioni Meteo climatiche attese nel medio e lungo periodo. I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, continuano a evidenziare freddo e instabilità sino a metà della prossima settimana, dopodiché potrebbero subentrare altri cambiamenti. Molto dipenderà dal posizionamento anticiclonico, dall’Oceano Atlantico e dalla inusuale vivacità artica. Elementi che andranno valutati con molta attenzione, in questo momento è davvero difficile stilare un trend previsionali aderente alla realtà, diciamo che la variabilità tipicamente primaverile potrebbe essere la soluzione finale. Per variabilità intendiamo un’alternanza tra fasi di bel tempo, presumibilmente indotte dalla vicinanza del ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 4 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Cogliendo l’occasione per fare a tutti voi gli auguri di una serena e felice Pasqua, andiamo ad analizzare insieme le condizioniclimatiche attese nel medio e lungo periodo. I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, continuano a evidenziare freddo e instabilità sino a metà della prossima settimana, dopodiché potrebbero subentrare altri cambiamenti. Molto dipenderà dal posizionamento anticiclonico, dall’Oceano Atlantico e dalla inusuale vivacità artica. Elementi che andranno valutati con molta attenzione, in questo momento è davvero difficile stilare un trend previsionali aderente alla realtà, diciamo che la variabilità tipicamente primaverile potrebbe essere la soluzione finale. Per variabilità intendiamo un’alternanza tra fasi di bel tempo, presumibilmente indotte dalla vicinanza del ...

