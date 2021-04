Meteo, Caldo STOP con Temperatura giù anche di 20 gradi rispetto venerdì (Di domenica 4 aprile 2021) Meteo con gelate e neve. Boom boom Aprile! Che botta che sta per arrivare! C’eravamo illusi che la Primavera potesse confermare le giornate di sole e il Caldo anomalo, invece no… Sarà bene prepararsi a dovere, perché lo scossone Meteo sarà di quelli da consigliare cinture a quattro punte… I modelli previsionali, dopo tanta bagarre, sembrano aver deciso di mettersi d’accordo: il freddo arriverà, la prossima settimana. Sì, esatto, l’irruzione artica potrebbe coinvolgerci direttamente. C’erano dubbi e in realtà qualche elemento d’incertezza persiste, dubbi che però pian piano stanno scemando ed è giusto che sappiate cosa ci aspetta. Ci aspettano giornate come minimo fresche, nel peggiore dei casi giornate decisamente fredde. Se l’aria artica dovesse piombare sulle nostre teste sarà bene tenere a portata di mano cappotti, sciarpe e ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 4 aprile 2021)con gelate e neve. Boom boom Aprile! Che botta che sta per arrivare! C’eravamo illusi che la Primavera potesse confermare le giornate di sole e ilanomalo, invece no… Sarà bene prepararsi a dovere, perché lo scossonesarà di quelli da consigliare cinture a quattro punte… I modelli previsionali, dopo tanta bagarre, sembrano aver deciso di mettersi d’accordo: il freddo arriverà, la prossima settimana. Sì, esatto, l’irruzione artica potrebbe coinvolgerci direttamente. C’erano dubbi e in realtà qualche elemento d’incertezza persiste, dubbi che però pian piano stanno scemando ed è giusto che sappiate cosa ci aspetta. Ci aspettano giornate come minimo fresche, nel peggiore dei casi giornate decisamente fredde. Se l’aria artica dovesse piombare sulle nostre teste sarà bene tenere a portata di mano cappotti, sciarpe e ...

