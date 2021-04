Meteo Bologna burrascoso. Rischio di fiocchi di neve sino in città (Di domenica 4 aprile 2021) Le condizioni Meteo Bologna subiranno un sensibile cambiamento, che sarà sicuramente imponente soprattutto martedì, quando la colonnina di mercurio precipiterà a valori quasi invernali. Martedì sono attesi rovesci di pioggia, di neve mista a pioggia e nevischio sino Bologna. Potrebbero verificarsi anche temporali. Non è da escludere anche la grandine. Il vento soffierà molto forte da est, e la temperatura calerà sensibilmente. I giorni successivi vedranno condizioni Meteo incerte. Non escludiamo che nella mattina di mercoledì si possa avere una lieve nevicata sino alle colline bolognesi, e fiocchi di neve più che svolazzanti in centro città. Poi gradualmente le condizioni Meteo miglioreranno con ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 4 aprile 2021) Le condizionisubiranno un sensibile cambiamento, che sarà sicuramente imponente soprattutto martedì, quando la colonnina di mercurio precipiterà a valori quasi invernali. Martedì sono attesi rovesci di pioggia, dimista a pioggia e nevischio. Potrebbero verificarsi anche temporali. Non è da escludere anche la grandine. Il vento soffierà molto forte da est, e la temperatura calerà sensibilmente. I giorni successivi vedranno condizioniincerte. Non escludiamo che nella mattina di mercoledì si possa avere una lieve nevicataalle colline bolognesi, edipiù che svolazzanti in centro. Poi gradualmente le condizionimiglioreranno con ...

