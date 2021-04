METEO 7 Giorni, Italia ripiomba nell’inverno. Neve a quote basse, gelate (Di domenica 4 aprile 2021) METEO SINO AL 10 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Auguri di Buona Pasqua a tutti i lettori. Dopo il rapido fronte temporalesco di sabato, il METEO è in miglioramento al Centro-Nord. Piogge e acquazzoni insistono su parte del Sud e soprattutto sulle Isole Maggiori, come conseguenza dei contrasti innescati dall’afflusso d’aria più fredda che scalza definitivamente l’aria calda preesistente. Le temperature sono in calo, soprattutto in montagna e lungo i versanti adriatici, in quanto si va intensificando l’afflusso di correnti più fredde nord-orientali. L’attenzione è ora puntata sul nuovo impulso perturbato a carattere freddo, legato a un profondo vortice scandinavo, che raggiungerà il Settentrione alla fine della Pasquetta con un carico d’aria ancor più fredda d’estrazione artica. Offensiva invernale subito dopo la Pasquetta PERIODO FREDDO ED ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 4 aprile 2021)SINO AL 10 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Auguri di Buona Pasqua a tutti i lettori. Dopo il rapido fronte temporalesco di sabato, ilè in miglioramento al Centro-Nord. Piogge e acquazzoni insistono su parte del Sud e soprattutto sulle Isole Maggiori, come conseguenza dei contrasti innescati dall’afflusso d’aria più fredda che scalza definitivamente l’aria calda preesistente. Le temperature sono in calo, soprattutto in montagna e lungo i versanti adriatici, in quanto si va intensificando l’afflusso di correnti più fredde nord-orientali. L’attenzione è ora puntata sul nuovo impulso perturbato a carattere freddo, legato a un profondo vortice scandinavo, che raggiungerà il Settentrione alla fine della Pasquetta con un carico d’aria ancor più fredda d’estrazione artica. Offensiva invernale subito dopo la Pasquetta PERIODO FREDDO ED ...

Advertising

Ettore572 : RT @iconaclima: Buongiorno e Buona #Pasqua! ???? Ecco gli aggiornamenti #meteo per questi giorni di festa: ?? - iconaclima : Buongiorno e Buona #Pasqua! ???? Ecco gli aggiornamenti #meteo per questi giorni di festa: ?? - infoitinterno : Meteo 15 giorni: alta pressione alla riscossa e clima primaverile - infoitinterno : Meteo 7 giorni: due NUCLEI ARTICI in arrivo sull'Italia - infoitinterno : Meteo: FREDDO DIFFUSO sull'Europa, ritorna l'INVERNO nei prossimi giorni -