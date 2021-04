(Di domenica 4 aprile 2021) Novella Toloni La showgirl, attaccata da un utente su Instagram, ha litigato con l'uomo minacciando dirlo dopo isconci ricevuti da lui in privato "Vuoi che pubblichi le schifezze che mi scrivi in privato?". È cominciata così la rissa social trae un utente del web sotto un post Instagram pubblicato nelle scorse ore dalla showgirl. A dare il via al serrato botta e risposta tra il fan e laè stato un commento dell'uomo. Un attacco diretto alla carriera professionale diche, dopo avergli risposto a tono, lo ha minacciato pubblicamente per alcunisconci che l'utente le avrebbe inviato in privato. La bagarre si è scatenata sotto l'ultimo post Instagram della showgirl: un meme di...

Advertising

Italia_Notizie : 'Messaggi vomitevoli e molestie'. Alba Parietti sbotta sul web e denuncia un follower - CaffeFou : 'Messaggi vomitevoli e molestie'. Alba Parietti sbotta sul web e denuncia un follower #instagram - noemis210 : @fraancescaa00 Eviterei proprio di far circolare questi messaggi vomitevoli, questa persona non merita questo clamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggi vomitevoli

ilGiornale.it

Far passaredifferenti, è vergognoso e non lo accetto. Ma se ormai mi sono abituato a ... Non può e non deve osare dire queste cose oscene e. Bilanci a calci in culo non ne ho mai ...Far passaredifferenti, è vergognoso e non lo accetto. Ma se ormai mi sono abituato a ... Non può e non deve osare dire queste cose oscene e. Bilanci a calci in culo non ne ho mai ..."Ho rubato il vaccino a Draghi, gli italiani mi devono ringraziare...". Videonotizia - Esplode la polemica sul caso del giornalista Andrea Scanzi, vaccinato a soli 47 anni, che non manca di dileggiare ...