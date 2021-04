Messa di Pasqua domenica 4 aprile in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 4 aprile 2021) Il programma della Santa Messa di Pasqua che sarà trasMessa su TV2000 domenica 4 aprile. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Si prosegue alle ore 10 con la Messa in diretta tv. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA DI RAI UNO IL PROGRAMMA DI canale 5 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Il programma della Santadiche sarà trassu. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Si prosegue alle ore 10 con laintv. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA DI RAI UNO IL PROGRAMMA DI5 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santa ...

