Mertens-Insigne | la coppia d’oro per fare male alla Juve

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Driese Lorenzosono lache fa sognare Napoli e che proverà a fermare lantus nel recupero della 3ª giornata, che si disputerà mercoledì 7 aprile alle 18.45. A nove giornate dfine del campionato ci sono sei squadre in nove punti dal secondo al settimo posto e i giochi sono tutti aperti alle spalle dell’Inter che sembra in fuga inarrestabile per lo scudetto. Con la vittoria contro il Crotone è arrivato il quarto successo per il Napoli, dopo aver superato in un mese Bologna, Milan e Roma. Una partita da record perche si preparano al meglio per lo “spareggio” Champions contro i bianconeri. Con il gol segnato al Crotone, Lorenzoraggiunge ...