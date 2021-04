"Meno male che hai cambiato carriera". La Celentano umilia Stefano De Martino: cala il gelo in studio ad Amici (Di domenica 4 aprile 2021) Sale la tensione al Serale di Amici 2021 tra Alessandra Celentano e il suo ex allievo Stefano De Martino, ospite d'eccezione di Maria De Filippi nel programma che lo lanciò nel mondo dello spettacolo. L'ex marito di Belen Rodriguez è stato chiamato a commentare l'esibizione di Tommaso Stanzani e Alessandro Cavallo, dopo un guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini, acerrima rivale della Celentano. L'allievo della Cuccarini, Alessandro, si è dimostrato più preparato e pronto tecnicamente e ha vinto la sfida. A quel punto, De Martino ha pizzicato la Celentano: "Io avrei rifiutato il guanto". Ne nasce un duro confronto verbale con la Celentano che, visibilmente stizzita, ha replicato a De Martino andando decisamente troppo sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Sale la tensione al Serale di2021 tra Alessandrae il suo ex allievoDe, ospite d'eccezione di Maria De Filippi nel programma che lo lanciò nel mondo dello spettacolo. L'ex marito di Belen Rodriguez è stato chiamato a commentare l'esibizione di Tommaso Stanzani e Alessandro Cavallo, dopo un guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini, acerrima rivale della. L'allievo della Cuccarini, Alessandro, si è dimostrato più preparato e pronto tecnicamente e ha vinto la sfida. A quel punto, Deha pizzicato la: "Io avrei rifiutato il guanto". Ne nasce un duro confronto verbale con lache, visibilmente stizzita, ha replicato a Deandando decisamente troppo sul ...

