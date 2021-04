Meloni all’attacco del cashback: “Vogliamo abolire una stupidaggine che ci costa 5 miliardi di euro” (Di domenica 4 aprile 2021) Giorgia Meloni liquida il cashback come una stupidaggine. E ribadisce la posizione di Fratelli d’Italia, nel corso di in un’intervista a La Stampa. «Sul cashback – dice la leader di FdI – vediamo cosa accadrà la prossima settimana in aula sulla nostra mozione. Ci sarà un voto nel quale tutte le forze politiche si assumeranno la responsabilità di dire se vogliono tenere 5 miliardi sulla stupidaggine del cashback oppure vogliono girare quelle risorse sui ristori. Confido che l’intero Parlamento, o quasi, voti con noi una cosa di buon senso». “Il Copasir deve andare a FdI, le regole sono chiare” Quindi sul Copasir, in un momento delicatissimo nei rapporti con la Russia, Meloni ribadisce. «È intollerabile che il Copasir non si riunisca e si cerchi di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 aprile 2021) Giorgialiquida ilcome una. E ribadisce la posizione di Fratelli d’Italia, nel corso di in un’intervista a La Stampa. «Sul– dice la leader di FdI – vediamo cosa accadrà la prossima settimana in aula sulla nostra mozione. Ci sarà un voto nel quale tutte le forze politiche si assumeranno la responsabilità di dire se vogliono tenere 5sulladeloppure vogliono girare quelle risorse sui ristori. Confido che l’intero Parlamento, o quasi, voti con noi una cosa di buon senso». “Il Copasir deve andare a FdI, le regole sono chiare” Quindi sul Copasir, in un momento delicatissimo nei rapporti con la Russia,ribadisce. «È intollerabile che il Copasir non si riunisca e si cerchi di ...

