Maxi incendio nel deposito di Area Sud Milano: nube di fumo e strade chiuse (Di domenica 4 aprile 2021) Rozzano (Milano), 4 aprile 2021 - Un incendio di vaste dimensioni ha devastato il deposito di Area Sud Milano , l'azienda che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti a Rozzano e Pieve Emanuele. Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 aprile 2021) Rozzano (), 4 aprile 2021 - Undi vaste dimensioni ha devastato ildiSud, l'azienda che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti a Rozzano e Pieve Emanuele.

Advertising

VirginiaPanzeri : RT @qn_giorno: #Milano #Rozzano Maxi incendio nel deposito di #AreaSud Milano: nube di fumo e strade chiuse - qn_giorno : #Milano #Rozzano Maxi incendio nel deposito di #AreaSud Milano: nube di fumo e strade chiuse - CronacheMc : Servizio aggiornato - Incendio tra Santa Maria in Piana e San Lorenzo, interessata una vasta area. I vigili del fuo… - LuciaMosca1 : (Treia, maxi incendio: in fiamme quasi sette ettari di bosco) Segui su: La Notizia - - NewSicilia : #Newsicilia Paura a #Naro (Agrigento) - Non è stato facile portare a termine le operazioni di spegnimento del fuoco… -