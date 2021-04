Matilda De Angelis spiazza su Leonardo | le sue parole fanno discutere | “Non strumentalizzate”

Advertising

ClareSnakethere : RT @marteizzando: Non avevo ancora fatto un tweet su Caterina aka Matilda de Angelis #leonardolaserie - gewchaaan : RT @imediciofficial: Un cavallo immenso, l’anatomia umana, la moda rinascimentale e la rottura tra Caterina e Leonardo. Questi sono alcuni… - marteizzando : RT @lunastortva: E ANCHE OGGI MATILDA DE ANGELIS MONDO DOMINAZIONE - Chiara819 : RT @imediciofficial: Un cavallo immenso, l’anatomia umana, la moda rinascimentale e la rottura tra Caterina e Leonardo. Questi sono alcuni… - Alsaleh23357005 : RT @imediciofficial: Un cavallo immenso, l’anatomia umana, la moda rinascimentale e la rottura tra Caterina e Leonardo. Questi sono alcuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Matilda Angelis

... tra i sentimenti pacificanti del suo animo, ci sia anche l'amore perDe, l'attrice ormai lanciatissima dopo il Festival di Sanremo e serie come The Undoing e Leonardo con la quale ...... è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino,De, Daphne ...Matilda De Angelis qui è tanto smorfiosa quanto si mostrava impenetrabile nel recente The Undoing; il successo le sta sorridendo a trentadue denti, speriamo che sappia meritarselo e amministrarselo.Dall'infanzia difficile all'ascesa nel rap; dal successo di «Mood», il suo ultimo album, all'amore per Matilda De Angelis: così Nayt, nome d'arte di William Mezzanotte, si confessa a cuore aperto ...