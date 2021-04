Masters 1000: Sinner per la storia questa sera contro Hurkacz: orario match e dove vederlo in tv (Di domenica 4 aprile 2021) Pasqua con sorpresa. Una finale da “1000” tutta nuova. Con un vincitore tutto nuovo. Saranno Jannik Sinner ed Hubert Hurkacz a contendersi (alle ore 19 italiane) il titolo del “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si conclude sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. match in diretta alle 19 su Sky Sport Arena.Tra il 19enne di Sesto Pusteria, n.31 del ranking e 21esima testa di serie, ed il 24enne di Wroclaw, n.37 ATP e 26esima testa di serie, non ci sono precedenti. I due però sono molto amici e si conoscono bene: un paio di settimane fa hanno giocato il doppio insieme a Dubai, ripetendo l’esperienza del Melbourne-Great Ocean Road Open ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 aprile 2021) Pasqua con sorpresa. Una finale da “” tutta nuova. Con un vincitore tutto nuovo. Saranno Janniked Huberta contendersi (alle ore 19 italiane) il titolo del “Miami Open”, primo ATPstagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si conclude sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida.in diretta alle 19 su Sky Sport Arena.Tra il 19enne di Sesto Pusteria, n.31 del ranking e 21esima testa di serie, ed il 24enne di Wroclaw, n.37 ATP e 26esima testa di serie, non ci sono precedenti. I due però sono molto amici e si conoscono bene: un paio di settimane fa hanno giocato il doppio insieme a Dubai, ripetendo l’esperienza del Melbourne-Great Ocean Road Open ...

