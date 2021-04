Man City-Borussia Dortmund: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 4 aprile 2021) Manchester City-Borussia Dortmund è in programma per martedì 6 aprile 2021. La gara sarà valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 direttamente dall’Etihad Stadium di Manchester. Marco Reus: “Non ho mai visto nessuno come Erling Haaland” City-Borussia Dortmund: come arrivano le squadre? Il Manchester City è in un momento di forma strepitoso. La squadra di Guardiola arriva da cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe. Sono 14 i gol messi a segno dalla formazione inglese nelle ultime cinque gare, subendone solo due. Il Manchester City è una delle favorite per la vittoria finale della competizione. La squadra di Guardiola ha passato gli ottavi eliminando il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Manchesterè in programma per martedì 6 aprile 2021. La gara sarà valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 direttamente dall’Etihad Stadium di Manchester. Marco Reus: “Non ho mai visto nessuno come Erling Haaland”: come arrivano le squadre? Il Manchesterè in un momento di forma strepitoso. La squadra di Guardiola arriva da cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe. Sono 14 i gol messi a segno dalla formazione inglese nelle ultime cinque gare, subendone solo due. Il Manchesterè una delle favorite per la vittoria finale della competizione. La squadra di Guardiola ha passato gli ottavi eliminando il ...

