Mafia, confiscati beni per 1,5 milioni di euro al fratello del capo mandamento di Corleone: è considerato il "postino" di Provenzano (Di domenica 4 aprile 2021) L'abitazione in cui arrivava la posta di Provenzano mentre era latitante, con magazzino annesso, poi pascoli e vigneti tra Corleone e Monreale, tutto del valore di un milione e mezzo. Sono questi i beni adesso confiscati a Calogero Lo Bue, considerato il "postino" di Binnu U Tratturi, colui cioè che fu tra i personaggi chiave della latitanza di Bernardo Provenzano, condannato nel 2007 a 8 anni di reclusione per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Corleone. Calogero è il fratello di Rosario Lo Bue, arrestato nell'operazione dei carabinieri Grande Passo 3, considerato capo mandamento di Corleone dopo l'arresto di Provenzano nel covo di Montagna ...

