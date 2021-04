L' omelia pasquale del Pontefice nella basilica di San Pietro

Advertising

fanpage : L'omelia pasquale di #PapaFrancesco: “Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un’opera d’arte, anche… - FirenzePost : Veglia pasquale; Cardinal Betori, sta scomparendo il senso di Dio - Antonel94804469 : RT @fanpage: L'omelia pasquale di #PapaFrancesco: “Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un’opera d’arte, anche dai framme… - ladyrosmarino : RT @fanpage: L'omelia pasquale di #PapaFrancesco: “Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un’opera d’arte, anche dai framme… - FVisitazione : Omelia di d. Francesco Scimè nella Veglia Pasquale a Sammartini -

Ultime Notizie dalla rete : omelia pasquale

Queste le parole dell'arcivescovo di Genova Marco Tasca nel corso dell'nella vegliache si è svolta nella cattedrale di San Lorenzo. Primocanale ha trasmesso in diretto la veglia che ...La celebrazione della Vegliaè il cuore della vita della Chiesa, è il cuore della nostra fede, per cui davvero quello che accade in questa notte è così grande, che, ad un certo punto, ci si accorge che le parole non ...FIRENZE – Betori, omelia della veglia pasquale: «Il mistero del dolore attraversa i giorni di questa pandemia. Al di là dei pur decisivi profili sanitari e sociali da affrontare, la pandemia, nella ...Commosso appello di Francesco durante la messa per la veglia pasquale. La celebrazione anticipata alle 19.30 per il coprifuoco ...