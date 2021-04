Locatelli: “Anche io minacciato. Ormai troppi episodi, bisogna capire se c’è un disegno eversivo” (Di domenica 4 aprile 2021) Franco Locatelli è preoccupato e indignato. Prima l’atto incendiario contro il portone dell’Istituto Superiore di Sanità – rivendicato da un gruppo anarchico – poi le minacce al ministro della Salute Roberto Speranza e all’ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) Agostino Miozzo, ora pure una molotov lanciata contro un centro vaccinale a Brescia, su cui indaga l’Antiterrorismo. “bisogna capire se c’è un disegno eversivo”, osserva Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) e coordinatore del Cts, intervistato da Il Messaggero. “Intimidazioni via mail sono arrivate Anche a me. Mail aggressive, lettere intimidatorie”, rivela. Locatelli definisce “intollerabili” le minacce al ministro Speranza “perché sono stati chiamati in ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021) Francoè preoccupato e indignato. Prima l’atto incendiario contro il portone dell’Istituto Superiore di Sanità – rivendicato da un gruppo anarchico – poi le minacce al ministro della Salute Roberto Speranza e all’ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) Agostino Miozzo, ora pure una molotov lanciata contro un centro vaccinale a Brescia, su cui indaga l’Antiterrorismo. “se c’è un”, osserva, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) e coordinatore del Cts, intervistato da Il Messaggero. “Intimidazioni via mail sono arrivatea me. Mail aggressive, lettere intimidatorie”, rivela.definisce “intollerabili” le minacce al ministro Speranza “perché sono stati chiamati in ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ??? #Mancini: '#Sensi ha fatto un'ottima partita, #Locatelli ha fatto bene anche stasera. #Belotti era il ri… - NandoPiscopo1 : @Emiliangiolo @_IlBoris Anche baka ha fatto bene un anno al Milan, pure piatek Ma alla fine cessi si solo rivelati… - CosenzaChannel : “Intimidazioni via mail sono arrivate anche a me. Ma penso soprattutto alle minacce al ministro Roberto #Speranza,… - guidobianchi12 : @HuffPostItalia Mi scusi Locatelli ma che vi attendavate dopo un anno in cui molti dei suoi colleghi si sono lancia… - Simona_Manzini : Chi ha responsabilità, di ogni livello, anche politico, dovrebbe trarre insegnamento da episodi come questi per ric… -