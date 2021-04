“Lo scontrino antiviolenza” | l’iniziativa lanciata dal centro Leucosia di Salerno

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 4 aprile 2021) di Erika Noschese “Lo”: èpromossa dal. Data la situazione attuale di pandemia da covid-19 e della Regione Campania in “zona rossa” molte donne vittime di violenza domestica sono costrette in casa con il proprio maltrattante, in una situazione che rende quindi difficile per loro poter chiedere aiuto. I Centrie le Associazioni a tutela dei diritti delle donne hanno lanciato questo allarme sin dall’inizio della pandemia e i dati raccolti dai suddetti servizi vanno a conferma di tale situazione di difficoltà. “E’ necessario quindi per le donne poter avere accesso ai contatti dei Centrinei pochi momenti in cui possono uscire per le necessità previste dagli attuali ...