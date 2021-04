Lo Scaffale dei Libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti a Melissa Magnani, Alessia Gazzola, Teresa Ciabatti (Di domenica 4 aprile 2021) Iniziamo per una volta dal fondo di un libro. Le ultime venti pagine di Teodoro (Bompiani) di Melissa Magnani. Perché è come assistere ad una tempesta letteraria perfetta, una curiosa brusca accelerazione nonostante la totale somiglianza nel respiro, nel passo, nella densità del resto del romanzo. Un’autentica magia. Intanto Teodoro è la voce, il punto di vista, l’osservazione di un bimbo nato il 1 ottobre e vissuto undici giorni che riannoda i fili del suo nucleo familiare rurale di pianura composto da sei fratelli, due sorelle, madre cresciuta tra i cavalli, padre campanaro, e una nipotina Bastarda, sorta di ellissi narrativa suprema e sovrana come poche su carta. Lo spazio e i personaggi si muovono in una dimensione da “realismo immaginario”, in echi di fiaba dalla forza magica e simbolica (le due vecchie una cieca e una storpia, il fratello senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Iniziamo per una volta dal fondo di un libro. Le ultime venti pagine di Teodoro (Bompiani) di. Perché è come assistere ad una tempesta letteraria perfetta, una curiosa brusca accelerazione nonostante la totale somiglianza nel respiro, nel passo, nella densità del resto del romanzo. Un’autentica magia. Intanto Teodoro è la voce, il punto di vista, l’osservazione di un bimbo nato il 1 ottobre e vissuto undici giorni che riannoda i fili del suo nucleo familiare rurale di pianura composto da sei fratelli, due sorelle, madre cresciuta tra i cavalli, padre campanaro, e una nipotina Bastarda, sorta di ellissi narrativa suprema e sovrana come poche su carta. Lo spazio e i personaggi si muovono in una dimensione da “realismo immaginario”, in echi di fiaba dalla forza magica e simbolica (le due vecchie una cieca e una storpia, il fratello senza ...

Advertising

FQMagazineit : Lo Scaffale dei Libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti a Melissa Magnani, Alessia Gazzola, Teresa Ciaba… - __Love4Music__ : @LittleLadyTerry Le uova le hanno comprate tutte gli youtubers per farci dei video??...io sono tra quelle che compra… - domenicaamara : voglio dei libri ma ne ho 4 nello scaffale da due mesi, aiuto - komba_vany : RT @ermarluck: @nerosolari Hanno fatto credere ai giovani che il sesso sia qualcosa che is può scegliere. Come un prodotto che compri al su… - ermarluck : @nerosolari Hanno fatto credere ai giovani che il sesso sia qualcosa che is può scegliere. Come un prodotto che com… -