LIVE Sollevamento pesi, Europei 2021 in DIRETTA: Massidda e Ruiu sesto e settimo nello strappo (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Errore di Hardal, che resta fermo a 130 kg e termina fuori dal podio! 19.40 Mishvelidze chiude con la valida a 135 kg, e balza in testa. 19.37 Ce la fa Laptseu, che solleva 132 kg e va al secondo posto, dietro il bulgaro Grodzev, primo con 134 kg al secondo tentativo. 19.35 Errore di Laptseu a 132 kg. Il bielorusso si gioca il podio. 19.34 Mishvelidze entra in gara, e al secondo tentativo fa suoi i 131 kg. Scivolano in classifica Massidda e Ruiu. 19.33 Sbaglia ancora Massidda, anche lui con 125 kg, ma è quinto in classifica davanti al connazionale. 19.32 Errore di Ruiu, che termina lo strappo con la misura valida di 125 kg ed è attualmente sesto. 19.31 Massidda alza 130 kg, ma tentenna ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42 Errore di Hardal, che resta fermo a 130 kg e termina fuori dal podio! 19.40 Mishvelidze chiude con la valida a 135 kg, e balza in testa. 19.37 Ce la fa Laptseu, che solleva 132 kg e va al secondo posto, dietro il bulgaro Grodzev, primo con 134 kg al secondo tentativo. 19.35 Errore di Laptseu a 132 kg. Il bielorusso si gioca il podio. 19.34 Mishvelidze entra in gara, e al secondo tentativo fa suoi i 131 kg. Scivolano in classifica. 19.33 Sbaglia ancora, anche lui con 125 kg, ma è quinto in classifica davanti al connazionale. 19.32 Errore di, che termina locon la misura valida di 125 kg ed è attualmente. 19.31alza 130 kg, ma tentenna ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sollevamento Cagliari. Oggi l'abbattimento dei silos con esplosivo Dalle ore 13 al Molo Rinascita Di: Redazione Sardegna Live Dopo la torre abbattuta giovedì scorso (nel video), oggi, tra le 13 e le 15, è previsto l'...tempo adibita agli elevatori per il sollevamento ...

Ecco la prima demolizione del silos nel porto di Cagliari Per cambiare lo skyline ci vorranno forse altre due esplosioni Di: Redazione Sardegna Live Un pezzo della vecchia Cagliari se ne va. Sono le 14.05 quando crolla una torre del silos del ...sollevamento ...

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2021 in DIRETTA: Ruiu e Massidda per stupire nei -61 kg 18.30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE. Dopo l'infortunio patito da Jennifer ... Ci aspetta una giornata di fuoco agli Europei di sollevamento pesi 2021 in corso a ...

Sollevamento pesi, Europei 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo Primo grande evento internazionale della stagione olimpica ormai alle porte per la Nazionale Italiana di sollevamento pesi, che si appresta ad affrontare da sabato 3 a domenica 11 aprile i Campionati ...

