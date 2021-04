LIVE Sinner-Hurkacz, Masters 1000 Miami in DIRETTA: si comincia alle 19.00, in palio il trofeo! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK Sinner NEL RANKING ATP SE VINCE LA FINALE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIK Sinner NELLA CLASSIFICA DELLA RACE 2021 SE VINCE LA FINALE JANNIK Sinner PUO’ BATTERE UN RECORD DI NOVAK DJOKOVIC VINCENDO LA FINALE 18.33 Stanti tutte queste premesse, Sinner, vincendo, diventerebbe il più giovane campione del torneo, primato finora detenuto da Novak Djokovic: il serbo vinse a 19 anni e 10 mesi, mentre l’altoatesino di mesi ne ha 7. 18.31 Prima di Sinner, il più giovane ad aver raggiunto la finale a Miami era stato Rafael Nadal, in quel 2005 in cui andò vicinissimo a battere Roger Federer, ed era un’epoca in cui si giocava ancora al meglio dei tre set su cinque nelle finali degli allora ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKNEL RANKING ATP SE VINCE LA FINALE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKNELLA CLASSIFICA DELLA RACE 2021 SE VINCE LA FINALE JANNIKPUO’ BATTERE UN RECORD DI NOVAK DJOKOVIC VINCENDO LA FINALE 18.33 Stanti tutte queste premesse,, vincendo, diventerebbe il più giovane campione del torneo, primato finora detenuto da Novak Djokovic: il serbo vinse a 19 anni e 10 mesi, mentre l’altoatesino di mesi ne ha 7. 18.31 Prima di, il più giovane ad aver raggiunto la finale aera stato Rafael Nadal, in quel 2005 in cui andò vicinissimo a battere Roger Federer, ed era un’epoca in cui si giocava ancora al meglio dei tre set su cinque nelle finali degli allora ...

Advertising

CorSport : LIVE #Sinner, ci siamo: alle 19 la #finale contro #Hurkacz a #Miami ???? - tuttosport : LIVE #MiamiOpen, #Sinner-#Hurkacz: segui la finale in diretta alle 19 ???? - infoitsport : Diretta Atp Miami Sinner – Hurkacz, il risultato live della finale ai Masters 1000 - sportli26181512 : Sinner-Hurkacz, la finale dell'Atp Miami in diretta LIVE: Appuntamento con la storia a Miami per il 19enne italiano… - Livius80 : RT @SuperTennisTv: LIVE alle 19:00 SuperTennis Today per vivere minuto per minuto la finale di Miami. Seguici anche su Facebook e interagis… -