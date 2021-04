LIVE – Sinner-Hurkacz 6-74 | 3-4 finale Masters 1000 Miami 2021 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sinner-Hurkacz 6-7(4), 3-4 finale Masters 1000 Miami 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 4 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, valevole per la finale del Masters 1000 di Miami 2021. L’azzurro continua a stupire e dopo aver battuto Bautista-Agut vuole conquistare il suo primo titolo ‘Mille’ della carriera. Di fronte si trova l’amico e compagno di doppio polacco. Sportface.it seguirà l’andamento dell’incontro a partire dalle ore 19.00 italiane di domenica 4 aprile, garantendo aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori. Segui il LIVE su Sportface.it COME VEDERE IL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Sinner-Hurkacz 6-7(4), 3-4 SECONDO SET – Due prime vincenti dell’azzurrino! 4-3. SECONDO SET – ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Ile latestuale della sfida tra Jannike Hubert, valevole per ladeldi. L’azzurro continua a stupire e dopo aver battuto Bautista-Agut vuole conquistare il suo primo titolo ‘Mille’ della carriera. Di fronte si trova l’amico e compagno di doppio polacco. Sportface.it seguirà l’andamento dell’incontro a partire dalle ore 19.00 italiane di domenica 4 aprile, garantendo aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERE IL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA6-7(4), 3-4 SECONDO SET – Due prime vincenti dell’azzurrino! 4-3. SECONDO SET – ...

