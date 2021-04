LIVE – Sinner-Hurkacz 2-3 | finale Masters 1000 Miami 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 4 aprile 2021) Ile latestuale della sfida tra Jannike Hubert, valevole per ladeldi. L’azzurro continua a stupire e dopo aver battuto Bautista-Agut vuole conquistare il suo primo titolo ‘Mille’ della carriera. Di fronte si trova l’amico e compagno di doppio polacco. Sportface.it seguirà l’andamento dell’incontro a partire dalle ore 19.00 italiane di domenica 4 aprile, garantendo aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERE IL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA2-3 PRIMO SET – Nastro sfortunato per, dritto in rete. ...

Primo Set - 0 - 3:sbaglia il rovescio e Hurkacz si prende il terzo game. Il polacco in questo gioco ha messo a segno anche i primi due ace della partita - 0 - 2: Hurkacz indovina il rovescio alla seconda palla ...arriva al match dopo aver sconfitto in semifinale lo spagnolo Roberto Bautista Agut mentre Hurkacz si è aggiudicato il pass per aver avuto la meglio sul russo Andrey Rublev, numero 8 del mondo.Ecco la sua storia. L’inizio della finale di Miami tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz è prevista per le 19. Ad un passo dalla storia. Jannik Sinner si gioca la finale del Masters 1000 di Miami contro ...Non ci sarà la “sfida dei Sinner” nella finale del Miami Open, come l’avrebbe chiamata Daniil Medvedev, dato che si diverte a far arrabbiare il suo amico Andrey Rublev chiamandolo “Sinner”. Il polacco ...