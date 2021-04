LIVE – Sinner-Hurkacz 0-0 | finale Masters 1000 Miami 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 4 aprile 2021) Ile latestuale della sfida tra Jannike Hubert, valevole per ladeldi. L’azzurro continua a stupire e dopo aver battuto Bautista-Agut vuole conquistare il suo primo titolo ‘Mille’ della carriera. Di fronte si trova l’amico e compagno di doppio polacco. Sportface.it seguirà l’andamento dell’incontro a partire dalle ore 19.00 italiane di domenica 4 aprile, garantendo aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERE IL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA0-0 18.55 – Buonasera e benvenuti allatestuale della ...

Advertising

Ubitennis : ATP Miami LIVE: Sinner sfida Hurkacz per il salto tra i grandi del tennis - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Hurkacz, finale #AtpMiami 2021 - leonzan75 : RT @CorSport: LIVE #Sinner, ci siamo: alle 19 la #finale contro #Hurkacz a #Miami ???? - CorSport : LIVE #Sinner, ci siamo: alle 19 la #finale contro #Hurkacz a #Miami ???? - tuttosport : LIVE #MiamiOpen, #Sinner-#Hurkacz: segui la finale in diretta alle 19 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

il giorno di Jannik. A un passo dalla storia il 19enne italiano che, a Miami , gioca la sua prima finale in un Masters 1000 (alla terza partecipazione) contro il polacco Hubert Hurkacz , testa di serie numero 26 ...Dopo la sfida in semifinale vinta contro Bautista Agut , che ha raccoltosu Sky Sport ben 293 mila spettatori medi con 920 mila contatti unici , Janniktorna in campo per la finale del ...Appuntamento con la storia per il tennis italiano e per il giovane Jannik Sinner, che in questa domenica di Pasqua, deve vedersela contro il polacco Hubert Hurckacz nella finale di Master 1000 di ...Sinner – Hurkacz è la finale del torneo Masters 1000 di Miami e si gioca alle ore 19 di domenica 4 aprile. Per il 19enne tennista italiano è la prima grande finale della sua carriera. L’incontro si po ...