LIVE Perugia-Monza 25-19 | Superlega volley in DIRETTA | gli umbri si prendono il primo set

(Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-19 SOLE’!! SENZA PIETA’ L’ARGENTINO! CHIUDE ILSET!A DUE SET DALLA FINALE SCUDETTO! 24-19 Muro di Solé!! Set point per la Sir! 23-19 Plotnytski beffa il muro avversario! 22-19 Travica non contiene l’attacco di Lanza. 22-18 Attacco di Roberto Russo!! 21-18 Ramirez Pita trova l’ace! 21-17 Altro errore al servizio per Leon. 21-16 Staccata imponente di Wilfredo Leon!avanti di cinque. 20-16 Altro grande attacco di Lanza! Niente da fare per la difesa di. 20-15 Thomas Beretta butta di là un pallone conteso. 20-14 Grande attacco di Filippo Lanza! Non chiude Russo. 20-13 Muro di Roberto Russo su Ramirez Pita! Si rifà l’italiano! 19-13 Leon murato da Ramirez Pita! 19-12 Invasione di Roberto Russo che anticipa troppo ...

Nell'altra serie di Semifinaleha già vinto due partite contro Monza, che in Gara 3 proverà ... Aggiornamentianche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica ......secondo tempo 1' Parte con l'incontro tra Triestina e Calcio Padova! Nuovo appuntamento con i... il Südtirol si trova in seconda posizione con 65 mentre in terza troviamo ilcon 64 . Dove ...18.12 Ai quarti di finale Monza ha eliminato Vibo Valentia, mentre Perugia ha avuto la meglio su Milano. 18.09 Perugia recentemente ha subito un’eliminazione bruciante in Champions League per mano di ...Sir Safety Conad Perugia e Vero Volley Monza si sfidano in gara-3 delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2020/2021. I brianzoli sono spalle al muro: serve una vittoria per allungare la serie, ...