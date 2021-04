LIVE Perugia-Monza 25-19 25-21, Superlega volley in DIRETTA: gli umbri avanti di due set! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 SOLE’ CHIUDE IL SECONDO set! Perugia è riuscita a contenere anche il ritorno di Monza. La Sir è decisa e vuole andare avanti. 24-21 Galassi mette ancora la palla a terra su una contesa! 24-20 Solé!! Primo tempo pazzesco! Set point Perugia. 23-20 Galassi! Monza prova a tornare di nuovo sotto! 23-19 Buon primo tempo per Holt che anticipa il muro. 23-18 PLOTNYSKI!! CHE SALTO PER SUPERARE IL MURO! 22-18 Davyskiba incorre in errore in attacco. 21-18 Filippo Lanza! Approfitta di un muro rivedibile. 21-17 Primo tempo di Roberto Russo! 20-17 Si ferma in rete il servizio di Leon. 20-16 ACE DI WILFREDO LEON! IN QUALE MOMENTO! 19-16 TER HORST! MURO PAZZESCO! 18-16 Muzaj risolve uno scambio prolungato! La difesa di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-21 SOLE’ CHIUDE IL SECONDOè riuscita a contenere anche il ritorno di. La Sir è decisa e vuole andare. 24-21 Galassi mette ancora la palla a terra su una contesa! 24-20 Solé!! Primo tempo pazzesco! Set point. 23-20 Galassi!prova a tornare di nuovo sotto! 23-19 Buon primo tempo per Holt che anticipa il muro. 23-18 PLOTNYSKI!! CHE SALTO PER SUPERARE IL MURO! 22-18 Davyskiba incorre in errore in attacco. 21-18 Filippo Lanza! Approfitta di un muro rivedibile. 21-17 Primo tempo di Roberto Russo! 20-17 Si ferma in rete il servizio di Leon. 20-16 ACE DI WILFREDO LEON! IN QUALE MOMENTO! 19-16 TER HORST! MURO PAZZESCO! 18-16 Muzaj risolve uno scambio prolungato! La difesa di ...

