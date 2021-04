LIVE Perugia-Monza 25-19 25-21 25-21, Superlega volley in DIRETTA: gli umbri volano in finale (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 La nostra DIRETTA LIVE di Perugia-Monza finisce qui. Grazie per averci seguito e a presto per i prossimi appuntamenti qui su OA Sport. 19.57 Perugia quindi vola in finale per il terzo anno di fila in campionato. L’avversario sarà uno fra Civitanova e Trento. 25-21 Perugia IN finale! CHIUDE TER HORST!! 24-21 Lanza! Non ci sta ed annulla il primo dei quattro match ball! 24-20 LEON! PALLA VIOLENTISSIMA! Quattro match point per Perugia per volare in finale! 23-20 Ace di Holt! 23-19 Sbaglia il lancio Plotnytski e il servizio se ne va. 23-18 PLOTNYTSKI! DEVASTANTE L’UCRAINO. 22-18 Grande attacco di Lagumdzija in diagonale! 22-17 Finta e ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.58 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e a presto per i prossimi appuntamenti qui su OA Sport. 19.57quindi vola inper il terzo anno di fila in campionato. L’avversario sarà uno fra Civitanova e Trento. 25-21IN! CHIUDE TER HORST!! 24-21 Lanza! Non ci sta ed annulla il primo dei quattro match ball! 24-20 LEON! PALLA VIOLENTISSIMA! Quattro match point perper volare in! 23-20 Ace di Holt! 23-19 Sbaglia il lancio Plotnytski e il servizio se ne va. 23-18 PLOTNYTSKI! DEVASTANTE L’UCRAINO. 22-18 Grande attacco di Lagumdzija in diagonale! 22-17 Finta e ...

