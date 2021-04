LIVE Perugia-Monza 25-19 16-14, Superlega volley in DIRETTA: gli umbri si prendono il primo set (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-16 Muro vincente di Galassi! 17-15 Ritrova il doppio vantaggio Perugia con Travica! 16-15 Davyskiba! Apre le mani al muro avversario! 16-14 Roberto Russo mura su Beretta! Doppio vantaggio per i padroni di casa. 15-14 LEON! SALE IN CATTEDRA! Altra grande difesa di Perugia. 14-14 Si insacca il pallone messo di là da Russo. 13-14 Leon!! Nei momenti di difficoltà, lui c’è sempre! 12-14 primo tempo di Solé che si riscatta! 11-14 Solé trova il muro degli avversari! Altro blackout Perugia. 11-13 Lagumdzija trova il tocco di Solé e Monza è avanti nuovamente di due. 11-12 Holt sbaglia nettamente in battuta. 10-12 Ci pensa sempre Pippo Lanza! Splendido diagonale! 10-11 Filippo Lanza d’astuzia! Aspetta che il muro scenda e poi ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-16 Muro vincente di Galassi! 17-15 Ritrova il doppio vantaggiocon Travica! 16-15 Davyskiba! Apre le mani al muro avversario! 16-14 Roberto Russo mura su Beretta! Doppio vantaggio per i padroni di casa. 15-14 LEON! SALE IN CATTEDRA! Altra grande difesa di. 14-14 Si insacca il pallone messo di là da Russo. 13-14 Leon!! Nei momenti di difficoltà, lui c’è sempre! 12-14tempo di Solé che si riscatta! 11-14 Solé trova il muro degli avversari! Altro blackout. 11-13 Lagumdzija trova il tocco di Solé eè avanti nuovamente di due. 11-12 Holt sbaglia nettamente in battuta. 10-12 Ci pensa sempre Pippo Lanza! Splendido diagonale! 10-11 Filippo Lanza d’astuzia! Aspetta che il muro scenda e poi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Perugia-Monza 17-10 Superlega volley in DIRETTA: i padroni di casa scappano - #Perugia-Monza #17-10… - zazoomblog : LIVE Perugia-Monza 25-19 5-8 gara-3 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Perugia-Monz… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #Superlega #gara3 #semifinale #Perugia avanti 1-0 (25-19) su #Monza dopo il #primoset! #live - zazoomblog : LIVE Perugia-Monza 0-1 gara-3 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Perugia-Monza… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #Superlega Via anche alla seconda #gara3 di #semifinale con #Perugia che parte dal 2-0 cont… -