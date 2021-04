LIVE – Napoli-Udine 27-37, basket Final Eight Coppa Italia A2 2021 (DIRETTA) (Di domenica 4 aprile 2021) GeVi Napoli e Old Wild West Udine si affrontano nella Finale della Coppa Italia di Serie A2. I partenopei sono reduci da una sfida rocambolesca contro Tortona: una sfida da rimontare, da portare all’overtime e poi da vincere. Compito decisamente più semplice quello dei friulani: Scafati in semiFinale è durata solo un quarto prima di soccombere alla maggiore precisione al tiro dell’Old Wild West. La sfida andrà in scena alle ore 18:30 di domenica 4 aprile. Sportface vi permetterà di seguire il match in tempo reale. IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA DIRETTA Napoli-Udine 27-37 20? – Napoli esce bene dal timeout, Parks per il -10: 27-37. 19? – Napoli sprofonda a -12, timeout per i campani: 25-37. 17? – ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) GeVie Old Wild Westsi affrontano nellae delladi Serie A2. I partenopei sono reduci da una sfida rocambolesca contro Tortona: una sfida da rimontare, da portare all’overtime e poi da vincere. Compito decisamente più semplice quello dei friulani: Scafati in semie è durata solo un quarto prima di soccombere alla maggiore precisione al tiro dell’Old Wild West. La sfida andrà in scena alle ore 18:30 di domenica 4 aprile. Sportface vi permetterà di seguire il match in tempo reale. IL PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA27-37 20? –esce bene dal timeout, Parks per il -10: 27-37. 19? –sprofonda a -12, timeout per i campani: 25-37. 17? – ...

Advertising

sportli26181512 : #CuoreNapoliBasket #DiretteNapoliBasket LIVE – Coppa Italia, GeVi Napoli Basket-Udine, segui con noi la finale: LIV… - LNPSOCIAL : #CoppaItaliaLNP Serie A2, la finale! ??? Prepartita - Eric Lombardi (GeVi Napoli) - Michele Antonutti (Old Wild Wes… - live_serie : ??Juvemania - Calciodiretta24 : Juventus – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Godela27 : RT @travan28: @milaunicoamore ...ciao Flora, ma Tu che sei così giovane, come mai conosci la PFM? Ascolta PFM e De Andre' in concerto live,… -