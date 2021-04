LIVE MotoGP | GP Doha in DIRETTA | Bagnaia in grande rimonta | Martin in vetta e Valentino Rossi 20°

(Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MOTO2 – LADELLA MOTO3 12/22: IL SORPASSO DI!!!! Rins dietro e ora sono tre le Ducati davanti:, Zarco e. Miller 5°, mentre Quartararo sale in settima posizione, Morbidelli 14° e20°. 11/22: La situazione non cambia conche rimane al comando sul passo dell’1’55” a precedere di 417 millesimi Zarco. Rins è terzo a 0?713 equarto a 0?958. Attenzione che lo spagnolo tenta la fuga. Quartararo e Vinales sono ottavo e nono, mentre Morbidelli è 14° epurtroppo 20°. 10/22:e ...

Sono Fabio PSOROULAS e benvenuti al Gran Premio di Doha, secondo atto del mondiale 2021 della MotoGP. State con noi per la diretta! Grand Prix Doha Moto3: parte dalla pit lane e vince! Super gara di ... è arrivato il momento di vedere i big della MotoGP in azione! Questa mattina nel warm up il più veloce di tutti è stato il pilota Ducati Pramac, Johann Zarco: A partire dalle 19, seguite con la nostra diretta la seconda gara sul circuito di Losail, che vedrà scattare in prima fila il duo Pramac Martin/Zarco e il vincitore della scorsa settimana, Maverick Vi ... Alle ore 19 italiane scatta il secondo appuntamento stagionale della MotoGp, il Gp Doha sul circuito di Losail in Qatar ...