LIVE Italia-Germania 7-3, Mondiali curling in DIRETTA: i tedeschi accorciano le distanze nel sesto end (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51: Retornaz non riesce a limitare i danni e la Germania riesce ad accorciare le distanze con due punti ma ora la mano passa all’Italia che deve sfruttare l’occasione per chiudere il match 18.46: C’è una stone gialla (Germania) a punto dopo il primo lancio di Mosaner nel sesto end 18.34: Errore clamoroso di Totzek! Il tedesco colpisce l’unica sua stone nella casa e l’Italia ruba la mano addirittura con tre punti: 7-1 per gli azzurri dopo il quinto set 18.33: Situazione complicata per la Germania, tre stone azzurre a punto dopo l’ultimo tiro di Retornaz, a Totzek serve una prodezza 18.29: Ottimo Retornaz, ci sono tre stone Italiane a punto dopo il suo primo tiro 18.26: ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51: Retornaz non riesce a limitare i danni e lariesce ad accorciare lecon due punti ma ora la mano passa all’che deve sfruttare l’occasione per chiudere il match 18.46: C’è una stone gialla () a punto dopo il primo lancio di Mosaner nelend 18.34: Errore clamoroso di Totzek! Il tedesco colpisce l’unica sua stone nella casa e l’ruba la mano addirittura con tre punti: 7-1 per gli azzurri dopo il quinto set 18.33: Situazione complicata per la, tre stone azzurre a punto dopo l’ultimo tiro di Retornaz, a Totzek serve una prodezza 18.29: Ottimo Retornaz, ci sono tre stonene a punto dopo il suo primo tiro 18.26: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : LeBron James e Bugs Bunny in 'Space Jam: New Legends'. Il film evento di animazione/live-action, distribuito da War… - UNICEF_Italia : “Buongiorno vita” il titolo del nuovo singolo del nostro Goodwill Ambassador @ilveroUltimo, e dell’evento in stream… - MarcG_69 : #Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 4 aprile. DIRETTA - salva_savior : @LiveSicilia Scusate ma voi di Live Sicilia quando farete delle domande all'ARS sulla vaccinazione?… - sportli26181512 : #CuoreNapoliBasket #DiretteNapoliBasket LIVE – Coppa Italia, GeVi Napoli Basket-Udine, segui con noi la finale: LIV… -