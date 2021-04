LIVE Italia-Germania 4-1, Mondiali curling in DIRETTA: mano rubata degli azzurri nel quarto end (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21: Dopo quattro tiri nel quinto end Germania a punto con una stone nella casa 18.14: mano rubata degli azzurri che però piazzano una sola stone a punto dopo il tiro di Totzek che non riesce a ribaltare la situazione. Italia avanti 4-1 dopo quattro end 18.07: Bravo Retornaz a riportare a punto le stone azzurre nel suo primo tiro 18.04: Bravo Muskatewitz a mettere la stone nel bottone. Ora un punto per la Germania ma mancano gli ultimi 4 tiri 18.03: Sono addirittura quattro adesso le stone azzurre a punto dopo 11 tiri del quarto end 17.58: Bene gli azzurri anche all’avvio del quarto end con tre stone rosse vicinissime al bottone 17.50: Bravo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.21: Dopo quattro tiri nel quinto enda punto con una stone nella casa 18.14:che però piazzano una sola stone a punto dopo il tiro di Totzek che non riesce a ribaltare la situazione.avanti 4-1 dopo quattro end 18.07: Bravo Retornaz a riportare a punto le stone azzurre nel suo primo tiro 18.04: Bravo Muskatewitz a mettere la stone nel bottone. Ora un punto per lama mancano gli ultimi 4 tiri 18.03: Sono addirittura quattro adesso le stone azzurre a punto dopo 11 tiri delend 17.58: Bene glianche all’avvio delend con tre stone rosse vicinissime al bottone 17.50: Bravo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : LeBron James e Bugs Bunny in 'Space Jam: New Legends'. Il film evento di animazione/live-action, distribuito da War… - UNICEF_Italia : “Buongiorno vita” il titolo del nuovo singolo del nostro Goodwill Ambassador @ilveroUltimo, e dell’evento in stream… - Eurosport_IT : Cose da fare oggi: ricordarsi di santificare le feste. In Italia, nel mondo, nelle Fiandre. ???????? Ronde Van Vlaa… - sportli26181512 : #CuoreNapoliBasket #DiretteNapoliBasket LIVE – Coppa Italia, GeVi Napoli Basket-Udine, segui con noi la finale: LIV… - SmorfiaDigitale : LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: ordine d'arrivo, trionfa Asgreen. 28 Be... -