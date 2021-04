LIVE Italia-Germania 3-1, Mondiali curling in DIRETTA: riscatto Retornaz, 3 punti per gli azzurri nel terzo end (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50: Bravo l’azzurro a colpire la stone avversaria e a regalare all’Italia ben tre punti. Si ribalta la situazione: azzurri avanti 3-1 ora 17.49: Retornaz, dopo il take out dei tedeschi, torna a piazzare nel suo primo tiro quattro stone Italiane nella casa 17.45: Dopo 12 tiri del terzo end ci sono ben quattro stone rosse (Italia) nella casa. Tocca a Retornaz che si vuole riscattare 17.39: Una stone azzurra nella casa dopo 5 tiri del terzo end 17.34: L’errore di Mosaner regala il punto alla Germania che ruba la mano: 0-1. Inizia male la sfida per gli azzurri 17.32: Buona occasione per Retornaz che con l’ultimo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50: Bravo l’azzurro a colpire la stone avversaria e a regalare all’ben tre. Si ribalta la situazione:avanti 3-1 ora 17.49:, dopo il take out dei tedeschi, torna a piazzare nel suo primo tiro quattro stonene nella casa 17.45: Dopo 12 tiri delend ci sono ben quattro stone rosse () nella casa. Tocca ache si vuole riscattare 17.39: Una stone azzurra nella casa dopo 5 tiri delend 17.34: L’errore di Mosaner regala il punto allache ruba la mano: 0-1. Inizia male la sfida per gli17.32: Buona occasione perche con l’ultimo ...

