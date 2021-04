LIVE Civitanova-Trento 15-13, Superlega volley in DIRETTA: Abdel Aziz accorcia le distanze per i suoi (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-14 Leal riporta i suoi a +4 e Lorenzetti è costretto a chiamare time-out. 17-14 Primo tempo profondo di Anzani. 16-14 Esce il servizio di Simon. 16-13 Sfonda sulle mani del muro di Giannelli Leal. 15-13 Secondo servizio consecutivo per l’opposto olandese. Time-out per coach Blengini. 15-12 Arriva il primo ace della serata per Abdel Aziz. 15-11 Diagonale nei tre metri di Kooy, non può nulla in difesa Leal. 15-10 Gran servizio di Juantorena, poi ci pensa Rychlicki a filo rete. 14-10 Pallonetto spinto di Juantorena, che sfrutta il muro volante di Podrascanin. 13-10 Diagonale potente di Kooy, che non può sbagliare contro il muro a uno di Rychlicki. 13-9 Passa finalemente in attacco Osmany. 12-9 Murone di Abel Aziz su Juantorena, male in ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-14 Leal riporta ia +4 e Lorenzetti è costretto a chiamare time-out. 17-14 Primo tempo profondo di Anzani. 16-14 Esce il servizio di Simon. 16-13 Sfonda sulle mani del muro di Giannelli Leal. 15-13 Secondo servizio consecutivo per l’opposto olandese. Time-out per coach Blengini. 15-12 Arriva il primo ace della serata per. 15-11 Diagonale nei tre metri di Kooy, non può nulla in difesa Leal. 15-10 Gran servizio di Juantorena, poi ci pensa Rychlicki a filo rete. 14-10 Pallonetto spinto di Juantorena, che sfrutta il muro volante di Podrascanin. 13-10 Diagonale potente di Kooy, che non può sbagliare contro il muro a uno di Rychlicki. 13-9 Passa finalemente in attacco Osmany. 12-9 Murone di Abelsu Juantorena, male in ...

