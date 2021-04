LIVE Civitanova-Trento 0-0, Superlega volley in DIRETTA: si parte, ci si gioca tanto in ottica finale! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Muro di Leal su Abdel Aziz, partenza importante per la Lube e Lorenzetti chiama immediatamente time-out. 5-3 Stampatona di Anzani su Podrascanin, break per la Lube. 4-3 Risponde presente al centro Simon, che in gara-2 ha attaccato con il 100%. 3-3 Primo tempo nei quattro metri di Podrascanin. 3-ò2 Non trova le mani del muro Kooy. 2-2 Diagonale potente di Rychlicki da posto quattro, non ci arriva in difesa Lisinac. 1-2 Bravo Nimiri a mettere giù una palla complicatissima. 1-1 Primo tempo di Simon. 0-1 Si parte con un gran muro di Abdel Aziz su Juantorena. 16:59 Civitanova risponde con: De Cecco, Rychlicki, Leal, Juantorena, Simon, Anzani e Balaso. 16:56 Questo il sestetto di Trento: Giannelli, Abdel Aziz, Kooy, Lucarelli, Lisinac, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3 Muro di Leal su Abdel Aziz,nza importante per la Lube e Lorenzetti chiama immediatamente time-out. 5-3 Stampatona di Anzani su Podrascanin, break per la Lube. 4-3 Risponde presente al centro Simon, che in gara-2 ha attaccato con il 100%. 3-3 Primo tempo nei quattro metri di Podrascanin. 3-ò2 Non trova le mani del muro Kooy. 2-2 Diagonale potente di Rychlicki da posto quattro, non ci arriva in difesa Lisinac. 1-2 Bravo Nimiri a mettere giù una palla complicatissima. 1-1 Primo tempo di Simon. 0-1 Sicon un gran muro di Abdel Aziz su Juantorena. 16:59risponde con: De Cecco, Rychlicki, Leal, Juantorena, Simon, Anzani e Balaso. 16:56 Questo il sestetto di: Giannelli, Abdel Aziz, Kooy, Lucarelli, Lisinac, ...

