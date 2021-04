Lite in casa Chelsea, battibecco tra Rudiger e Kepa: l’ex Roma allontanato dall’allenamento (Di domenica 4 aprile 2021) Non è un buon momento in casa Chelsea, i Blues sono reduci dalla pesantissima sconfitta contro il West Bromwich, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-5, in più Lite tra Rudiger e Kepa. Vantaggio dei Blues con Pulisic, poi l’espulsione di Thiago Silva condiziona il match. La doppietta di Pereira ed i gol di Robinson e Diagne lanciano gli ospiti, Mount riaccende la fiammella ma è ancora Robinson a chiudere definitivamente i conti. Il Chelsea occupa la quarta posizione in classifica, valida per la qualificazione alla Champions League ma Tottenham, Liverpool e West Ham sono vicinissime. Lite al Chelsea Nel frattempo si è registrata una Lite pesantissima in casa Chelsea. E’ scoppiata una rissa ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 aprile 2021) Non è un buon momento in, i Blues sono reduci dalla pesantissima sconfitta contro il West Bromwich, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-5, in piùtra. Vantaggio dei Blues con Pulisic, poi l’espulsione di Thiago Silva condiziona il match. La doppietta di Pereira ed i gol di Robinson e Diagne lanciano gli ospiti, Mount riaccende la fiammella ma è ancora Robinson a chiudere definitivamente i conti. Iloccupa la quarta posizione in classifica, valida per la qualificazione alla Champions League ma Tottenham, Liverpool e West Ham sono vicinissime.alNel frattempo si è registrata unapesantissima in. E’ scoppiata una rissa ...

