L'Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di domenica 4 aprile 2021) Chi sarà il nuovo eliminato de L'Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar e Brando Giorgi? Al televoto sono finite Drusilla Gucci (nominata dal gruppo) e Daniela Martani (nominata dalla leader Francesca Lodo). Drusilla VS Daniela!#Isola pic.twitter.com/ADIz5Rz8No — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 1, 2021 Vi ricordo che nel corso delle puntate hanno perso al televoto anche Vera Gemma e Miryea Stabile, ma entrambe hanno accettato di restare a vivere su Playa Esperanza all'insaputa di tutti gli altri naufraghi. Il televoto è al negativo (chi vuoi eliminare?) ed i sondaggi sembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Daniela Martani. L'eliminata tuttavia ...

