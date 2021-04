L’insegnante ricoverata per trombosi a Genova e lo stop dell’Olanda: perché l’Italia valuta di sospendere di nuovo il vaccino AstraZeneca (Di domenica 4 aprile 2021) C’è un’insegnante di 32 anni ricoverata all’ospedale San Martino di Genova per una trombosi venosa cerebrale dopo il vaccino AstraZeneca. E c’è poi la sospensione della somministrazione per tutti decretata ieri dall’Olanda ufficialmente “per evitare uno spreco di dosi”. Per questo anche in Italia torna d’attualità l’ipotesi di sospenderlo per gli under 60. L’insegnante ricoverata per trombosi a Genova e lo stop dell’Olanda: perché l’Italia valuta di sospendere il vaccino AstraZeneca La vicenda di Genova riguarda una donna di 32 anni che aveva ricevuto il vaccino ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 4 aprile 2021) C’è un’insegnante di 32 anniall’ospedale San Martino diper unavenosa cerebrale dopo il. E c’è poi la sospensione della somministrazione per tutti decretata ieri dall’Olanda ufficialmente “per evitare uno spreco di dosi”. Per questo anche in Italia torna d’attualità l’ipotesi di sospenderlo per gli under 60.pere lodiilLa vicenda diriguarda una donna di 32 anni che aveva ricevuto il...

