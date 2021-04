Lil Tjay | alla scoperta dell’album Destined 2 Win | la tracklist VIDEO

(Di domenica 4 aprile 2021) Pubblicato2 Win, il secondo album studio del giovane rapper multiplatino Lil: due anni fa usciva True 2 Myself Il diciannovenne nativo del South Bronx, Lilsi riconferma un grande talento, con un nuovo album da 21 tracce che vanta collaborazioni con artisti del calibro di 6LACK, Polo G, Fivio Foreign, Moneybagg Yo, Offset, Saweetie, Toosi e Tyga. Pubblicato a due anni di distanza da True 2 Myself, l’album di debutto certificato platino negli Stati Uniti,2 Win include 3 bonus track di Lile le produzioni di 808 Malo, per il brano Go Crazy, e di G-Ry, Og Parker, Smash David e El Patron, per la traccia Move. La dichiarazione “Ho intitolato l’album2 Win – dichiara Lil– perchè mi sono sempre sentito come se ci fosse stato ...

... si aggiungono sul fronte americano GUNNA, il rapper di Atlanta che in pochi anni è entrato nella scena rapper più importante americana,Il 19enne rapper newyorkese che arriva dal Bronx. Le ...Per gli amanti del rap troviamo ' Calling my phone ' confeat. 6LACK , prodotto da G Ry e Bordeaux & Non Native dove il tuo parla della fine di relazioni e del progresso. Brani reggaeton ...Destined 2 Win' (Columbia Records/Sony Music) è il secondo album del giovane rapper Lil Tjay. Il diciannovenne nativo del South Bronx presenta un album di 21 tracce che vantano collaborazioni con ...Nuovo disco anche per Demi Lovato, chiacchieratissima nelle ultime settimane per via del discusso documentario Demi Lovato: Dancing with the Devil. Tra scomode confessioni e sconcertanti rivelazioni, ...